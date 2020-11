Miozzo: “Per evitare assembramenti durante shopping di Natale servono sanzioni rigorose. Altrimenti a gennaio ci sarà la terza ondata” (Di domenica 22 novembre 2020) Controlli e sanzioni “rigorose”, Altrimenti “salta tutto”. Con una conseguenza grave: “terza ondata a gennaio”. È l’invito che arriva dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo per regolare la riapertura dei negozi in vista di Natale. “Per evitare l’assembramento da shopping – dice – ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se non sarà così salta tutto e a gennaio siamo con la terza ondata”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Controlli e”,“salta tutto”. Con una conseguenza grave: “ondata a”. È l’invito che arriva dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostinoper regolare la riapertura dei negozi in vista dil’assembramento da– dice – ci vorrà un monitoraggio rigoroso e. Se noncosì salta tutto e asiamo con la. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

