LIVE Moto3, GP Portogallo 2020 DIRETTA: partenza feroce di Arbolino, è già 18°! (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP -21 SCATENATO Arbolino! E’ già 18°! Vuole il miracolo, ci sta provando! -21 Arbolino deve sperare che il gruppo davanti resti compatto e che non ci siano fughe. -21 giri al termine. Tony Arbolino è già 20°! Al comando Fernandez, poi Suzuki, Ogura e Arenas. 12.01 SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Portogallo, si assegna il Mondiale Moto3! 12.00 Ci siamo, piloti sulla griglia di partenza… 11.59 Saranno 21 i giri da percorrere. Può succedere di tutto. 11.59 Si spegne la moto dell’argentino Rodrigo. Partirà dalla pit-lane. Una posizione già recuperata da Arbolino… 11.59 A Tony Arbolino servono la ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP -21 SCATENATO! E’ giàVuole il miracolo, ci sta provando! -21deve sperare che il gruppo davanti resti compatto e che non ci siano fughe. -21 giri al termine. Tonyè già 20°! Al comando Fernandez, poi Suzuki, Ogura e Arenas. 12.01 SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di, si assegna il Mondiale! 12.00 Ci siamo, piloti sulla griglia di… 11.59 Saranno 21 i giri da percorrere. Può succedere di tutto. 11.59 Si spegne la moto dell’argentino Rodrigo. Partirà dalla pit-lane. Una posizione già recuperata da… 11.59 A Tonyservono la ...

