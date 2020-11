Juventus, Dybala protagonista sul mercato: scambio con l’Atletico (Di domenica 22 novembre 2020) La situazione che coinvolge Paulo Dybala sta diventando un vero e proprio caso per la Juventus. Negli ultimi giorni sembra che l’argomento rinnovo si sia ulteriormente raffreddato. Secondo quanto riportato da ‘Top Calcio 24’ pare che ci sia grande distanza tra le richieste del calciatore argentino e i bianconeri; il contratto è in scadenza nel 2022, la richiesta degli agenti del giocatore prevede un aumento dell’ingaggio che lo porterebbe a percepire circa 15 milioni di euro netti all’anno, mentre l’offerta della società di Andrea Agnelli andrebbe poco oltre i 10 milioni netti e non sembra volersi smuovere al momento. La Juventus si starebbe così guardando attorno e spunta la possibile ipotesi che riguarda uno scambio con l’Atletico Madrid. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) La situazione che coinvolge Paulosta diventando un vero e proprio caso per la. Negli ultimi giorni sembra che l’argomento rinnovo si sia ulteriormente raffreddato. Secondo quanto riportato da ‘Top Calcio 24’ pare che ci sia grande distanza tra le richieste del calciatore argentino e i bianconeri; il contratto è in scadenza nel 2022, la richiesta degli agenti del giocatore prevede un aumento dell’ingaggio che lo porterebbe a percepire circa 15 milioni di euro netti all’anno, mentre l’offerta della società di Andrea Agnelli andrebbe poco oltre i 10 milioni netti e non sembra volersi smuovere al momento. Lasi starebbe così guardando attorno e spunta la possibile ipotesi che riguarda unoconMadrid. LEGGI ANCHE: Calcio...

