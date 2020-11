Il post gara di Fiorentina-Benevento

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 22 novembre 2020) Prandelli e Inzaghi sono intervenuti ai microfoni neldivalida per l’ottava giornata della Serie A 2020-2021. Il match ha visto trionfare i campani per 0-1 grazie alla rete di Improta in avvio di secondo tempo. Laè una squadra fragile? Secondo Cesare Prandelli sì. Lascesa in campo oggi è un gruppo che nella sua fragilità si disperde e gioca a livello individuale. Durante la settimana i gicoatori hanno lavorato molto e forse, secondo Prandelli, i carichi di lavoro si sono fatti sentire, influenzando la prestazione della squadra. La squadra, secondo il tecnico, è forte, ma quando le cose cominciano ad andare male la sicurezza viene meno. Sul mercato Prandelli ha riso così: “Devo far ...