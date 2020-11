Ibrahimovic signore e padrone, il Milan vince a Napoli 3-1 (Di domenica 22 novembre 2020) . Milan primo in classifica, Napoli sesto. Terza sconfitta consecutiva interna per il Napoli: Sassuolo, Az, Milan. Ibrahimovic segna due gol e poi, a venti minuti dalla fine, esce per infortunio. Il Milan comincia meglio, nei primi venti minuti tiene meglio il campo. E va in vantaggio con un bellissimo colpo di testa di Ibrahimovic appena entro l’area, manda il pallone nell’angolino basso: imparabile per Meret. Il Napoli reagisce e sfiora il pari in due occasioni: un bellissimo destro rasoterra di Mertens su cui è molto bravo Donnarumma, e poi una mischia su corner con tre occasioni e una traversa praticamente a porta vuota di Di Lorenzo. Nella ripresa, il Napoli non parte a tutta. Ibrahimovic raddoppia con colpo di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020) .primo in classifica,sesto. Terza sconfitta consecutiva interna per il: Sassuolo, Az,segna due gol e poi, a venti minuti dalla fine, esce per infortunio. Ilcomincia meglio, nei primi venti minuti tiene meglio il campo. E va in vantaggio con un bellissimo colpo di testa diappena entro l’area, manda il pallone nell’angolino basso: imparabile per Meret. Ilreagisce e sfiora il pari in due occasioni: un bellissimo destro rasoterra di Mertens su cui è molto bravo Donnarumma, e poi una mischia su corner con tre occasioni e una traversa praticamente a porta vuota di Di Lorenzo. Nella ripresa, ilnon parte a tutta.raddoppia con colpo di ...

