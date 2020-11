Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, caos dietro le quinte a Ballando (Di domenica 22 novembre 2020) con le stelle 2020: la coppia reagisce così alla sconfitta. caos dietro le quinte di Ballando con le stelle 2020. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non avrebbero preso bene l’eliminazione. La coppia ha perso la sfida ed è stata eliminata durante la secondo manche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 22 novembre 2020) con le stelle 2020: la coppia reagisce così alla sconfitta.ledicon le stelle 2020.non avrebbero preso bene l’eliminazione. La coppia ha perso la sfida ed è stata eliminata durante la secondo manche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Novella_2000 : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro furiosi a Ballando? “Ha scaraventato la medaglia a terra” - l’indiscrezione - acnh_shalikey : RT @_michaels_heart: Se quelli della giuria non avessero votato tutti per Conticini, Elisa Isoardi avrebbe vinto la manche e forse il progr… - infoitcultura : Ballando con le Stelle, la classifica finale: la furia di Elisa Isoardi per il voto - blogtivvu : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro furiosi a Ballando con le stelle? Il retroscena: “Medaglia scaraventata a terra…” - icarvsplume : RT @borraccino_: Pare che Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non prenderanno parte alla foto di rito di Sorrisi #BallandoConLeStelle -