Accoltella moglie e suocera | sono gravissime

(Di domenica 22 novembre 2020) Milano, 22 novembre 2020 - Dramma alla periferia Nord di Milano . Un uomo di 56 anni avrebbe tentato di uccidere a coltellate ladi 62 anni e ladi 90 in un appartamento di via ...

Un uomo di 56 anni ha tentato di uccidere a coltellate la moglie di 62 anni e la suocera di 90 in un appartamento di via Lambruschini alla periferia Nord di Milano questa mattina dopo ...Dramma all'alba a Milano: le due donne,di 62 e 90 anni, sono state trasportate in ospedale con gravi ferite al torace e all'addome.