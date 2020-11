VIDEO Petra Vlhova vince lo slalom di Levi | la slovacca batte la rientrante Mikaela Shiffrin

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020)ha vinto lodi, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Lasi è imposta sul pendio finlandese con appena 18 centesimi di vantaggio sulla statunitense, sua grande rivale ritornata in scena dopo 300 giorni di assenza., già in testa al termine della prima manche, è riuscita a esprimersi anche nella seconda run e ha così conquistato il meritato successo, grazie al quale balza in testa alla classifica generale. Di seguito ildella gara di, vincitrice dellodiVITTORIA...