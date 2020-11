Vaccino, Speranza: «Campagna senza precedenti da gennaio, priorità a soggetti fragili e anziani» (Di sabato 21 novembre 2020) Le primissime dosi di Vaccino anti-Covid che arriveranno «saranno dedicate alle categorie più esposte a partire dai professionisti sanitari, i soggetti fragili, gli anziani nelle... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 21 novembre 2020) Le primissime dosi dianti-Covid che arriveranno «saranno dedicate alle categorie più esposte a partire dai professionisti sanitari, i, glinelle...

Agenzia_Ansa : #covid Il ministro @robersperanza annuncia 'A gennaio campagna di vaccinazione senza precedenti, a partire dalle ca… - Tg3web : In attesa del vaccino 'bisognerà resistere ancora per una fase significativa'. L'appello alla cautela arriva dal mi… - gventinove : #Speranza campagna vaccinale senza precedenti per #Covid_19 Il fatto è che il normale vaccino antinfluenzale non è… - IernaSabrina : RT @repubblica: Il ministro Speranza: 'Segnali di miglioramento non bastano, dobbiamo resistere ancora. Da fine gennaio campagna per vaccin… - MiguelAguilarC2 : RT @repubblica: Il ministro Speranza: 'Segnali di miglioramento non bastano, dobbiamo resistere ancora. Da fine gennaio campagna per vaccin… -