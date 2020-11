Ultime Notizie Roma del 21-11-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 novembre 2020)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera nella notte al Decreto Ristori Terre con aiuti per 2 miliardi ok anche lo scostamento di bilancio da 8 miliardi si va Inoltre verso la proroga di scadenze fiscali di fine anno per 4,8 miliardi uno degli interventi che dovrebbero essere inseriti nel decreto Ristori quater della prossima settimana l’indice repitiendo in Italia 118 ma avvertono gli esperti questo andamento non deve portare a rilassare le misure abbassare la tensione nei comportamenti dente dell’istituto superiore di sanità brusaferro avverte non possiamo cantare vittoria in 17 regioni c’è rischio alto di epidemia non controllata 18 sono sopra la soglia critica per ricoveri l’Abruzzo passa in rossa in bilico il Friuli Veneto il Molise il ministro speranza firmato ...