Tu Si Que Vales 2020 | Vardanyan Brothers video e gallery

Nell'undicesima puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 21 novembre 2020, abbiamo visto anche i Vardanyan Brothers, due fratelli acrobati di 30 e 31 anni. I due si soo esibiti proponendo alcune posizioni estremamente difficili, dimostrando grande allenamento e soprattutto resistenza, mettendo anche un po' di paura ai giudici. Per loro, quattro sì. L'esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l'aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell'esibizione di nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.

