Selvaggia Roma denunciata da Chiofalo e dalla Michelazzo: “Si è comprata i follower ed è senza fissa dimora” (Di domenica 22 novembre 2020) Selvaggia Roma (nel bene o nel male) è la protagonista di quest’ultima settimana del Grande Fratello Vip e durante la puntata di Non Succederà Più su Radio Radio, Francesco Chiofalo ed Eliana Michelazzo hanno inveito contro lei ai microfoni di Giada Di Miceli. A pungere per prima è stata Eliana Michelazzo che con Selvaggia Roma ha davvero il dente avvelenato. “Io realmente ho vissuto Selvaggia in tutti i suoi lati. È brava a fingersi amica, poi ti pugnala alle spalle. Ho fatto la stima di tutto quello che mi è mancato e c’è la denuncia. Dodicimila euro. Ci sono testimoni”. Eliana ha infatti accusato la Roma di essere una ladra e di averle sottratto dall’armadio numerosi capi firmati senza renderglieli mai indietro. ... Leggi su biccy (Di domenica 22 novembre 2020)(nel bene o nel male) è la protagonista di quest’ultima settimana del Grande Fratello Vip e durante la puntata di Non Succederà Più su Radio Radio, Francescoed Elianahanno inveito contro lei ai microfoni di Giada Di Miceli. A pungere per prima è stata Elianache conha davvero il dente avvelenato. “Io realmente ho vissutoin tutti i suoi lati. È brava a fingersi amica, poi ti pugnala alle spalle. Ho fatto la stima di tutto quello che mi è mancato e c’è la denuncia. Dodicimila euro. Ci sono testimoni”. Eliana ha infatti accusato ladi essere una ladra e di averle sottratto dall’armadio numerosi capi firmatirenderglieli mai indietro. ...

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - trash_italiano : Selvaggia Roma: squalifica o eliminazione al primo giro? #GFVIP - trash_italiano : 'IO DO RAGIONE ALLA SIGNORINA SELVAGGIA ROMA' ?? #GFVIP - zazoomblog : GF Vip Selvaggia Roma si scatena con la fidanzata di Enock al telefono - #Selvaggia #scatena #fidanzata #Enock - flamanc24 : RT @trash_italiano: Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare… -