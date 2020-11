Nico Mannion, dalle colline Senesi a quelle di San Francisco (Di sabato 21 novembre 2020) Nella notte italiana fra mercoledì e giovedì si è svolta l’edizione 2020 del Draft NBA. Un edizione molto particolare per noi italiani visto che tra le possibili scelte era presente un ragazzo roscio e con qualche lentiggine che da qualche anno fa parlare di sé. Selezionato alla chiamata numero 48 dai Golden State Warriors, Nico Mannion. Le origini italiane Guardandolo bene, si può dedurre che non sia 100% americano, come ha dichiarato lui in un’intervista, è 50 e 50 tra Stati Uniti e Italia. Si perché questo ragazzo è nato a Siena, il 14 Marzo 2001, figlio di Pace Mannion e Gaia Bianchi, due sportivi per eccellenza. Lui ex cestista con un esperienza anche in NBA, casualmente ai Golden State Warriors, lei pallavvolista. Dunque nelle vene di Nico scorre agonismo, voglia di vincere e di dimostrare cosa è capace di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Nella notte italiana fra mercoledì e giovedì si è svolta l’edizione 2020 del Draft NBA. Un edizione molto particolare per noi italiani visto che tra le possibili scelte era presente un ragazzo roscio e con qualche lentiggine che da qualche anno fa parlare di sé. Selezionato alla chiamata numero 48 dai Golden State Warriors,. Le origini italiane Guardandolo bene, si può dedurre che non sia 100% americano, come ha dichiarato lui in un’intervista, è 50 e 50 tra Stati Uniti e Italia. Si perché questo ragazzo è nato a Siena, il 14 Marzo 2001, figlio di Pacee Gaia Bianchi, due sportivi per eccellenza. Lui ex cestista con un esperienza anche in NBA, casualmente ai Golden State Warriors, lei pallavvolista. Dunque nelle vene discorre agonismo, voglia di vincere e di dimostrare cosa è capace di ...

