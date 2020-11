Natale: Zampa, ipotesi deroghe su spostamenti fra regioni (Di sabato 21 novembre 2020) La sottosegretaria del Ministero della Salute, Sandra Zampa (Pd), ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo Sabato’ su La7. “Mancano 40 giorni a Natale e in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra regioni, ma ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi siano possibili deroghe”. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 21 novembre 2020) La sottosegretaria del Ministero della Salute, Sandra(Pd), ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo Sabato’ su La7. “Mancano 40 giorni ae in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra, ma ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi siano possibili”. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

