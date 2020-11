Natale e Capodanno con il coprifuoco (Di sabato 21 novembre 2020) A Natale puoi…solo comprare. Il DPCM di dicembre potrebbe allentare le misure in vigore ora se l’RT in diminuzione continuerà con questo trend. Verranno allungati gli orari di negozi, ristoranti e bar, come il coprifuoco. Ma solo per pochi giorni. Dal 23 dicembre infatti tutto tornerà come prima. Con il divieto di spostarsi dal proprio comune anche nelle zone gialle “E’ chiaro che il Natale e’ per tutti noi il momento in cui abbiamo maggior piacere a incontrarci con gli affetti piu’ cari. Quest’anno purtroppo abbiamo una situazione diversa, che non possiamo certamente pensare avra’ delle eccezioni legate a quel periodo, perche’ vanificheremmo tutti gli sforzi di queste settimane”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanita’ Franco Locatelli, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. “Dovra’ essere ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Apuoi…solo comprare. Il DPCM di dicembre potrebbe allentare le misure in vigore ora se l’RT in diminuzione continuerà con questo trend. Verranno allungati gli orari di negozi, ristoranti e bar, come il. Ma solo per pochi giorni. Dal 23 dicembre infatti tutto tornerà come prima. Con il divieto di spostarsi dal proprio comune anche nelle zone gialle “E’ chiaro che ile’ per tutti noi il momento in cui abbiamo maggior piacere a incontrarci con gli affetti piu’ cari. Quest’anno purtroppo abbiamo una situazione diversa, che non possiamo certamente pensare avra’ delle eccezioni legate a quel periodo, perche’ vanificheremmo tutti gli sforzi di queste settimane”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanita’ Franco Locatelli, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. “Dovra’ essere ...

