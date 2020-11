LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: Ducati e Dovizioso in evidenza, la FP4 alle 14.30 (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO3 14.09: Le tre sessioni di prove libere hanno visto Jack Miller stampare il miglior tempo sul tracciato dell’Algarve in 1:39.205 con 125 millesimi su Miguel OLIVEira, il padrone di casa, quindi 150 su Alex Rins. 14.06: Chi conquisterà l’ultima pole position della stagione? L’equilibrio regna sovrano sulla pista lusitana, per cui tutto rimane in bilico. 14.03: Si fa sul serio sullo splendido tracciato di Portimao per andare a decidere la griglia di partenza della gara di domani. 14.00: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto del ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LADELLE QUALIFICHE DI MOTO3 14.09: Le tre sessioni di prove libere hanno visto Jack Miller stampare il miglior tempo sul tracciato dell’Algarve in 1:39.205 con 125 millesimi su Miguel Oira, il padrone di casa, quindi 150 su Alex Rins. 14.06: Chi conquisterà l’ultima pole position della stagione? L’equilibrio regna sovrano sulla pista lusitana, per cui tutto rimane in bilico. 14.03: Si fa sul serio sullo splendido tracciato di Portimao per andare a decidere la griglia di partenza della gara di domani. 14.00: Buongiorno e benvenuti alladelle qualifiche del Gran Premio del, ultimo atto del ...

