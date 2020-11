Leverkusen | Hradecky come Padelli | l’autogol è comico – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) Lukas, portiere del Bayer, si è reso protagonista di un goffissimo autogol durante il match contro il Bielefeld Incredibile autogol che arriva dalla Bundesliga. A inizio secondo tempo nel match tra Arminia Bielefeld-Bayer, il portiere degli ospiti Lukassi è resto protagonista di una goffa autorete. Un innocuo retropassaggio di un suo compagno di squadra si è trasformato in una rete per i padroni di casa visto che il portiere ha lisciato clamorosamente la palla facendola carambolare nella propria porta. Un autogol che ricorda quello diin Torino-Empoli del maggio 2015. Own goal of the century by Bayergoalkeeper Lukaspic.twitter.com/gPqQ1luOnp — IanBroughall (@IanBroughall) November 21, 2020