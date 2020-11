Lazio | Immobile non ci sta | “Infastidito dalle critiche sulla mia persona”

(Di sabato 21 novembre 2020) Ferito, ma deciso a fare quello che gli riesce meglio: segnare. Ciroesulta per la vittoria dellae si sfoga ai microfoni di Sky Sport: “Io non rispondo mai allecalcistiche perché ognuno è giusto abbia la sua opinione ma non sull’uomo. L’esultanza non voleva zittire nessuno, era solo una giochino che mi era stato chiesto da degli amici… Sono davvero contento per la Nazionale e le vittorie che ci hanno portato alla vittoria del girone. Ho sentito Mancini e tutto il gruppo, così come quello della. Sono tornato carico e quella di oggi era la gara giusta per conquistare una vittoria importante”. ITA Sport Press.

Un gol per tempo in Calabria basta ai biancocelesti per ottenere tre punti pesanti e rilanciarsi in classifica ...Ciro Immobile spiega l'esultanza dopo il goal in Crotone-Lazio: E' un personaggio di Among Us che fa così, non c'era polemica.