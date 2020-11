L’Atalanta non sfonda, Provedel salva. Legni di Farias e Zapata (Di sabato 21 novembre 2020) Pareggio a reti bianche tra Spezia ed Atalanta, nel primo tempo la partita si accende dopo due minuti, col palo colpito da Diego Farias. La Dea si scuote e inizia a rendersi pericolosa dalle parti di Provedel con Palomino e Gosens, poi arriva una brutta notizia per Gasperini, si ferma Depaoli dopo soli 24?, dentro Piccini. Sul finire di primo tempo anche Duvan Zapata colpisce un legno, nulla da fare sulla respinta del palo e si va a riposo senza reti. Nella ripresa continua a fare la partita L’Atalanta e la rete arriva con Gosens al 56?, ma c’è fuorigioco di Zapata e viene annullato dopo un check dagli assistenti di Rapuano. Si susseguono le parate di Provedel nel finale che salva lo Spezia dalle conclusioni di Pasalic e Gosens, è 0-0 al Dino Mannuzzi di Cesena. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Pareggio a reti bianche tra Spezia ed Atalanta, nel primo tempo la partita si accende dopo due minuti, col palo colpito da Diego. La Dea si scuote e inizia a rendersi pericolosa dalle parti dicon Palomino e Gosens, poi arriva una brutta notizia per Gasperini, si ferma Depaoli dopo soli 24?, dentro Piccini. Sul finire di primo tempo anche Duvancolpisce un legno, nulla da fare sulla respinta del palo e si va a riposo senza reti. Nella ripresa continua a fare la partitae la rete arriva con Gosens al 56?, ma c’è fuorigioco die viene annullato dopo un check dagli assistenti di Rapuano. Si susseguono le parate dinel finale chelo Spezia dalle conclusioni di Pasalic e Gosens, è 0-0 al Dino Mannuzzi di Cesena. Foto: ...

LURLODELLASUD : @MassimoCaputi Il bello è che paragonavano l atalanta di Gasperini alla Samp di Mantovani...quella Samp ha dominato 12 anni non 12 mesi - musagete10 : @Clotild75026688 @lucacerasuolo @battitomilan7 La partita oggi dimostra che, oltre al fatto che quest’anno non è la… - partenopeppe : @thacencio Per 3 partite (tra cui due rubate) per twitter l'Everton era la squadra più forte d'Europa, inutile dirt… - Ioyellow46 : @Sport_Mediaset Solo l Atalanta ha i nazionali che giocano ? Non mi sembra caro gasp. - IzzoEdo : RT @LaStampa: La macchina da gol di Gasp non c’è più. Lo Spezia inchioda l’Atalanta sullo 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta non SNAI – Serie A: Atalanta-Inter, quote strette Juventus all'Olimpico da favorita Fortune Italia