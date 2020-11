L’Alligatore – Dal 25 novembre la fiction con Matteo Martari

Leggi su giornal

(Di sabato 21 novembre 2020)farà il suo debutto il prossimo 252020 su Rai 2, in prima serata. Una nuovaitaliana tratta dai romanzi scritti da Massimo Carlotto e che metterà al centro della scena. Il protagonista interpreterà un ex cantante che uscito dal carcere si trasformerà in investigatore privato. La trama deci rivela infatti che Marco Buratti deciderà di fare tesoro della sua esperienza per aiutare tutti coloro che non hanno avuto giustizia. Il primo caso di cui deciderà di occuparsi riguarda la scomparsa di un ex compagno di cella.– Trama e anticipazioni dellaè un uomo solitario: Marco si è visto togliere tutto dalla vita quando è finito dietro le sbarre per ...