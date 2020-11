La Juve brilla | vince e convince trascinata dal solito Ronaldo | 2-0 al Cagliari | sorride Pirlo

misorecordsuk : Juventus, la stella di Morata brilla anche con la Spagna #Juve #Juventus - AntoninoLoRe : Prima la #Juve, ora la #Spagna. Questo #Morata è bello da impazzire. Ne parlo su @Gazzetta_it - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Prima la #Juve, ora la #Spagna. Questo #Morata è bello da impazzire - sportli26181512 : Prima la Juve, ora la Spagna. Questo Morata è bello da impazzire: Prima la Juve, ora la Spagna. Questo Morata è bel… - Gazzetta_it : Prima la #Juve, ora la #Spagna. Questo #Morata è bello da impazzire -

Ultime Notizie dalla rete : Juve brilla

E' terminata la partita tra Juventus e Cagliari, terzo anticipo dell'8ª giornata di Serie A, stagione 2020/2021. Di seguito le pagelle della formazione allenata ...TORINO - Brillante come prima della pausa, ma con quel pizzico di cattiveria in più: la Juventus vince, convince e, a tratti, diverte. Due a zero al Cagliari, Ronaldo show in una prestazione corale ch ...