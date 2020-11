J-Ax l’amore verso il figlio Nicolas | Porterà sempre con sé la sua rinascita (Di sabato 21 novembre 2020) Il noto cantante J-Ax ha dimostrato attraverso un gesto bellissimo l’amore che prova verso il figlio Nicolas Aleotti, nato dalla sua storia con Elaina Coker. Dopo tanti anni in cui ha provato ad avere un figlio, finalmente da tre anni a questa parte sta vivendo il suo sogno diventando padre. Il dono più grande della sua vita lo ha avuto dopo tanti tentativi e quando il suo desiderio si è avverato, ha scritto l’emozionante canzone “Tutto tua madre”. Nel testo racconta l’emozione che ha provato nel momento in cui ha scoperto che finalmente sarebbe diventato padre e di quando è nato. Ad oggi, ha voluto segnare sul suo corpo quella che per lui è la sua rivincita, suo figlio. J-Ax l’amore verso il figlio ... Leggi su giornal (Di sabato 21 novembre 2020) Il noto cantante J-Ax ha dimostrato attraun gesto bellissimoche provailAleotti, nato dalla sua storia con Elaina Coker. Dopo tanti anni in cui ha provato ad avere un, finalmente da tre anni a questa parte sta vivendo il suo sogno diventando padre. Il dono più grande della sua vita lo ha avuto dopo tanti tentativi e quando il suo desiderio si è avverato, ha scritto l’emozionante canzone “Tutto tua madre”. Nel testo racconta l’emozione che ha provato nel momento in cui ha scoperto che finalmente sarebbe diventato padre e di quando è nato. Ad oggi, ha voluto segnare sul suo corpo quella che per lui è la sua rivincita, suo. J-Axil...

elissspwr : RT @Michewolf: Titoli come “L’AMORE CHE UCCIDE”, “TI AMAVO ... ORA TI DISTRUGGO” sono davvero vergognosi e sono così offensivi verso la mem… - bi_addams : RT @Michewolf: Titoli come “L’AMORE CHE UCCIDE”, “TI AMAVO ... ORA TI DISTRUGGO” sono davvero vergognosi e sono così offensivi verso la mem… - ProfWilliam6 : Sull' AMORE , da S. AGOSTINO: ' L' Amore è essenza pura, non mescolato con interessi, timori o speranze; è la perf… - fabe147gta : RT @errante_l: ed,..'è' una forza spinta oltre il nostro sterno, la volontà di credere senza una prova in quelle cose che nutrono oggi i so… - bellantoniober1 : RT @world_warriors1: #WAL Agenzia pubblicitaria: maria.dammicco@havas.com serviziosostenitori@azzurro.it info@azzurro.it ?? Chiediamo ai… -

Ultime Notizie dalla rete : l’amore verso Susanna Tamaro e quei versi scritti su una banconota da dieci euro: «La mia è ribellione poetica» Corriere della Sera