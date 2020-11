Ginnastica | Serie A | toccata e fuga delle Fate Villa | Maggio e le D’Amato lanciano la Brixia Domani lo scudetto

(Di sabato 21 novembre 2020) Tutto liscio come l’olio. LaBrescia ha incominciato con grandissima disinvoltura la propria rincorsa verso la conquista del diciottesimodella sua storia (il settimo consecutivo). Le semifinali dellaA1 non hanno nascosto insidie per la lanciatissima Leonessa, indiscubilmente la formazione di riferimento dell’intero movimento nostrano. Anche perché può fare affidamento sulle ragazze che lo scorso anno conquistarono la storica medaglia di bronzo nel concorso a squadre dei Mondiali. Lehanno illuminato la scena al PalaVesuvio di Napoli, impegnate a mezzo servizio nel turno preliminare: la nuova formula a scontri diretti, che prevede lo schieramento di soltanto due ginnaste per attrezzo, ha obbligato il CT Enrico Casella a farescelte tecniche, risparmiando qualche fatica ...

Straordinaria prova della Pro Patria Ginnastica al PalaVesuvio di Napoli! Gli atleti del presidente Rosario Vadalà hanno appena concluso la semifinale della Final Six della serie A 2020 che assegna gl ...Il Romagna Team Cesena partecipa alla Final Six di Serie A2 di ginnastica artistica maschile. Oggi e domani, al Pala Vesuvio di Napoli, va in scena il grande evento Final Six della Serie A1 e A2 che c ...