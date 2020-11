Ginnastica artistica, Lara Mori tutto cuore: la tigre torna e trascina il Giglio in Finale. Domani non gareggerà (Di sabato 21 novembre 2020) Lara Mori è tornata a gareggiare dopo aver rinunciato ai Campionati Italiani Assoluti di un paio di settimane fa. La toscana si era esibita un mese fa al PalaVesuvio di Napoli (teatro anche di questa Final Six) e aveva trascinato il Giglio Montevarchi verso questa qualificazione agli atti conclusivi del massimo campionato italiano a squadre. La 22enne aveva brillato in quell’occasione, dopo sette mesi di lontananza forzata dalle pedane, ovvero da quando vinse in Coppa del Mondo a Baku, proprio mentre l’emergenza sanitaria stava esplodendo. In Azerbaijan concluse al primo posto il turno di qualifica davanti a Vanessa Ferrari, la Finale non si disputò a causa del lockdown e la Federazione Internazionale decise di omologare il risultato dell’eliminatoria, consegnando il successo ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020)ta a gareggiare dopo aver rinunciato ai Campionati Italiani Assoluti di un paio di settimane fa. La toscana si era esibita un mese fa al PalaVesuvio di Napoli (teatro anche di questa Final Six) e avevato ilMontevarchi verso questa qualificazione agli atti conclusivi del massimo campionato italiano a squadre. La 22enne aveva brillato in quell’occasione, dopo sette mesi di lontananza forzata dalle pedane, ovvero da quando vinse in Coppa del Mondo a Baku, proprio mentre l’emergenza sanitaria stava esplodendo. In Azerbaijan concluse al primo posto il turno di qualifica davanti a Vanessa Ferrari, lanon si disputò a causa del lockdown e la Federazione Internazionale decise di omologare il risultato dell’eliminatoria, consegnando il successo ...

OA_Sport : Ginnastica artistica, Lara Mori tutto cuore: la tigre torna e trascina il Giglio in Finale. Domani non gareggerà - OA_Sport : Ginnastica artistica, Serie A: le squadre qualificate alla Finale Scudetto. Brixia favorita, che sorprese al maschi… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Semifinali Serie A in DIRETTA: la Brixia stravince con le ottime Fate. Finale Scudetto co… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Semifinali Serie A in DIRETTA: la Brixia stravince con le ottime Fate. Finale Scudetto co… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Serie A: la Brixia domina le semifinali. Ottime Fate, domani caccia allo scudetto contro Gigl… -