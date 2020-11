GF Vip 5, Selvaggia Roma sbotta contro la fidanzata di Enock Barwuah: “Sei cornuta!” (Di sabato 21 novembre 2020) Selvaggia Roma ha definito la fidanzata di Enock Barwuah, Giorgia, “cornuta”, nella nuova puntata del Gf vip, che è stata all’insegna di momenti decisamente scoppiettanti. In occasione della nuova diretta, infatti, Giorgia ha potuto mettersi in collegamento tv da casa con il Gf vip, in particolare con la Roma, la quale sostiene di aver avuto una relazione clandestina con Enock quando lui era già fidanzato con la biondissima giovane. L’ospite tv, nel confronto con la Roma, ha espresso di non credere alla versione della gieffina e ritiene che Selvaggia sia solo interessata alla visibilità. Il botta e risposta tra le due donne ha assunto toni sempre più accesi e a concluderlo è stato Enock, che ha chiesto di parlare del ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 21 novembre 2020)ha definito ladi, Giorgia, “cornuta”, nella nuova puntata del Gf vip, che è stata all’insegna di momenti decisamente scoppiettanti. In occasione della nuova diretta, infatti, Giorgia ha potuto mettersi in collegamento tv da casa con il Gf vip, in particolare con la, la quale sostiene di aver avuto una relazione clandestina conquando lui era già fidanzato con la biondissima giovane. L’ospite tv, nel confronto con la, ha espresso di non credere alla versione della gieffina e ritiene chesia solo interessata alla visibilità. Il botta e risposta tra le due donne ha assunto toni sempre più accesi e a concluderlo è stato, che ha chiesto di parlare del ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, non si ferma si arriva a febbraio, ma esplode il confronto Enock e Selvaggia - infoitcultura : GF Vip 2020, la verità di Briatore sulla Gregoraci, Selvaggia criticata: le pagelle della ventesima puntata - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma 'altrimenti non sarebbe qui'. La videochiamata indiscreta che la inguaia - Elsa76752106 : Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma umilia la fidanzata di Enock: 'Se sei cornuta...'. Finisce in disgrazia - zazoomblog : Altrimenti non sarebbe qui. La videchiamata che inguaia Selvaggia Roma: grosso imbarazzo al GF Vip - #Altrimenti… -