Disse ' mare di merda' sui social | arriva il decreto di condanna per diffamazione nei confronti di Rimini

(Di sabato 21 novembre 2020) Vietato offendere ildi. E' la conclusione che si trae dalla singolare sentenza emessa dal Tribunale di. A renderla nota è il sindaco Andrea Gnassi con un post su Facebook in cui ...

UnaDiDue : RT @mdimagritt: Mi chiedo che stracazzo stesse facendo il Cts quando a Aprile Zangrill0 disse che il virus era sparito “andate al mare, in… - Jpolemica666 : RT @mdimagritt: Mi chiedo che stracazzo stesse facendo il Cts quando a Aprile Zangrill0 disse che il virus era sparito “andate al mare, in… - Peppe2379 : RT @buffy_29: “Si sarebbe detto che avesse un segreto da dire quando disse - Lì finisce il mare. Il mare immenso, l’oceano mare, che infini… - cesarebrogi1 : RT @mdimagritt: Mi chiedo che stracazzo stesse facendo il Cts quando a Aprile Zangrill0 disse che il virus era sparito “andate al mare, in… - piccherroll : RT @mdimagritt: Mi chiedo che stracazzo stesse facendo il Cts quando a Aprile Zangrill0 disse che il virus era sparito “andate al mare, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Disse mare

RiminiToday

Mauro Corona si è detto amareggiato dopo l'ennesima porta in faccia da parte della Rai. Caro il prezzo pagato dopo la lite con Bianca Berlinguer ...In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che ricorrà il 25 novembre, Silvia Toffanin ha dedicato ...