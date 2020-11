Crotone-Lazio a rischio rinvio? Forti nubifragi mettono in dubbio la gara dello ‘Scida’ Le ultime

(Di sabato 21 novembre 2020) Cosa sta succedendo a?VIDEO, Inzaghi: “Luis Alberto? Sa di aver fatto una cavolata, verrà multato. Sulla formazione…”Una forte ondata di maltempo sta mettendo a seriola disputa della sfida di Serie A - prevista per quest'oggi alle ore 15 - tra. Potentisi sono abbattuti fin dalla serata di ieri sulla città calabrese e non sembrerebbero dover cessare. Come ampiamente spiegato anche dal CorriereSport, le attuali condizioni di maltempo rischiano di compromettere il normale svolgimento della, con le due squadre che presumibilmente scenderanno in campo per un sopralluogo approfondito del terreno di gioco. Oltre alla pioggia, però, ci sarebbero anche...

DiMarzio : #SerieA | Crotone-Lazio a rischio rinvio causa maltempo - HuffPostItalia : Bomba d'acqua a Crotone, a rischio la partita con la Lazio - aangariswant : RT @DiMarzio: #SerieA | Crotone-Lazio a rischio rinvio causa maltempo - IoNascoQui : VERSO CROTONE - LAZIO, LE ULTIME SULLE CONDIZIONI METEO: STANDO A QUELLO CHE FILTRA AL MOMENTO PIU' CHE QUELLE CLIM… - CapitanBergomi : RT @DiMarzio: #SerieA | Crotone-Lazio a rischio rinvio causa maltempo -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Lazio

Calabria messa in ginocchio dal maltempo, Crotone non fa eccezione. Si valuta il rinvio del match contro i biancocelesti.Si sta valutando anche se far disputare la gara Crotone-Lazio in programma alle 15 di oggi. Al momento non si registrano feriti ma la situazione meteo in queste ore è destinata a peggiorare per cui è ...