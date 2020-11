Controlli anti-Covid, multato un circolo ricreativo e due automobilisti 'a spasso' dopo le 22 (Di sabato 21 novembre 2020) Continuano i Controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria che hanno rafforzato i servizi preventivi nell'intero territorio anche per accertare il regolare svolgimento dell'... Leggi su riminitoday (Di sabato 21 novembre 2020) Continuano ida parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria che hanno rafforzato i servizi preventivi nell'intero territorio anche per accertare il regolare svolgimento dell'...

virginiaraggi : Anche questo fine settimana rafforzati i controlli della @PLRomaCapitale per il rispetto delle norme anti-contagio:… - magazine24it : Coronavirus – Controlli anti assembramento a Genova, in campo 600 agenti e 150 volontari - Telebari : Bari, controlli anti Covid in due circoli ricreativi: multate 21 persone. In 17 hanno precedenti penali - #Bari… - assuntagiovann3 : RT @Viminale: Controlli sulle misure anti #Covid_19 del #17novembre. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?82.200 persone, 1.127 sanzion… - assuntagiovann3 : RT @Viminale: Controlli sulle misure anti #COVID19 del #15novembre. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?71.565 persone, 1.938 sanzionat… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti Dalle Rsa ai bar, nei controlli anti-Covid i Nas trovano violazioni in un caso su dieci Il Sole 24 ORE Novafeltria: sanzionato gestore di un circolo, serviva bevande al banco a due avventori

Continuano a Novafeltria i controlli dei Carabinieri finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti Covid-19. Il responsabile di un circolo ricreativo di Novafeltria è stato sanzionato con 40 ...

Roma, controlli all’Esquilino: sequestrati oltre 1000 chili di alimenti

Oltre mille chili di alimenti sequestrati e sanzioni per 12 mila euro: è il bilancio delle verifiche per il rispetto delle norme anti Covid e contrasto al fenomeno della vendita non autorizzata in str ...

Continuano a Novafeltria i controlli dei Carabinieri finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti Covid-19. Il responsabile di un circolo ricreativo di Novafeltria è stato sanzionato con 40 ...Oltre mille chili di alimenti sequestrati e sanzioni per 12 mila euro: è il bilancio delle verifiche per il rispetto delle norme anti Covid e contrasto al fenomeno della vendita non autorizzata in str ...