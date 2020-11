“Con uno dei più belli e ambiti”. Bomba vera su Selvaggia Roma: la voce clamorosa fuori dal GF Vip (Di sabato 21 novembre 2020) La casa del ‘Grande Fratello Vip’ è diventata ancora più incandescente, da quando è entrata e ha mosso i primi passi Selvaggia Roma. L’influencer si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci, dando vita a litigi davvero furibondi. Poi nella puntata in diretta, andata in onda nella serata di venerdì 20 novembre, ha avuto un confronto a distanza durissimo con la fidanzata di Enock, Giorgia. Parlando con quest’ultima, l’ha definita “cornuta” in riferimento al suo presunto flirt con il fratello di Balotelli. Nelle ultime ore è intervenuto su di lei uno che sa molto, ovvero il giornalista Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo ha cominciato soffermandosi proprio su Enock nella consueta diretta di ‘Casa Chi’: “Su di lui il discorso è complesso, ma credo che l’intervista alla fidanzata sul settimanale Chi levi ogni dubbio. Ha scelto di credere alla versione di Enock, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 novembre 2020) La casa del ‘Grande Fratello Vip’ è diventata ancora più incandescente, da quando è entrata e ha mosso i primi passi. L’influencer si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci, dando vita a litigi davvero furibondi. Poi nella puntata in diretta, andata in onda nella serata di venerdì 20 novembre, ha avuto un confronto a distanza durissimo con la fidanzata di Enock, Giorgia. Parlando con quest’ultima, l’ha definita “cornuta” in riferimento al suo presunto flirt con il fratello di Balotelli. Nelle ultime ore è intervenuto su di lei uno che sa molto, ovvero il giornalista Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo ha cominciato soffermandosi proprio su Enock nella consueta diretta di ‘Casa Chi’: “Su di lui il discorso è complesso, ma credo che l’intervista alla fidanzata sul settimanale Chi levi ogni dubbio. Ha scelto di credere alla versione di Enock, ...

