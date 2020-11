Col numero di dicembre - A richiesta il dossier Q Tech (Di sabato 21 novembre 2020) Con Quattroruote di dicembre torna, a richiesta, l'appuntamento con Q Tech, il dossier interamente dedicato alla tecnologia e ai suoi più recenti sviluppi. Le 96 pagine sono articolate in cinque diverse sezioni, che si aprono con quella dedicata agli Scenari. A che punto è la guida autonoma? vero che molti progetti in materia sono stati rallentati da altre urgenze e che le prospettive temporali di realizzazione si sono allungate? Data una risposta a questi interrogativi, si passa alla propulsione ibrida e a una rivisitazione delle molteplici soluzioni in cui oggi viene proposta dai costruttori. Poi, gettiamo uno sguardo sulle nuove frontiere dell'illuminazione, coi fari Led digital matrix dell'Audi, e sui più recenti materiali, frutto di nanotecnologie, destinati ad acquistare un peso sempre più rilevante nei prossimi ... Leggi su quattroruote (Di sabato 21 novembre 2020) Con Quattroruote ditorna, a, l'appuntamento con Q, ilinteramente dedicato alla tecnologia e ai suoi più recenti sviluppi. Le 96 pagine sono articolate in cinque diverse sezioni, che si aprono con quella dedicata agli Scenari. A che punto è la guida autonoma? vero che molti progetti in materia sono stati rallentati da altre urgenze e che le prospettive temporali di realizzazione si sono allungate? Data una risposta a questi interrogativi, si passa alla propulsione ibrida e a una rivisitazione delle molteplici soluzioni in cui oggi viene proposta dai costruttori. Poi, gettiamo uno sguardo sulle nuove frontiere dell'illuminazione, coi fari Led digital matrix dell'Audi, e sui più recenti materiali, frutto di nanotecnologie, destinati ad acquistare un peso sempre più rilevante nei prossimi ...

skzavnio : no mixtape numero due col cavolo don't cry uffa siete cessi - dostoevskijbabe : RT @francesca_pc: io mi sento insicura a parlare di femminismo/temi politici in generale perché chissà quanta roba non so e poi arriva Chef… - Brutten01 : Ti sei accorta anche tu, che siamo tutti più soli? Tutti col numero dieci sulla schiena, e poi sbagliamo i rigori T… - ConteZero76 : @MichelaMeloni1 Domani i supermercati qui in sicilia sono chiusi per ordine del governatore. Inoltre pare abbiano f… - ElfoInformatico : @EmpfindsamerS @pizzadifango @principesso2 Sono d'accordo. Sulla politica sono stato gabbato un numero di volte pur… -

Ultime Notizie dalla rete : Col numero Con Quattroruote di dicembre c'è il dossier Q Tech - Quattroruote.it Quattroruote "Sul palasport chiediamo una commissione di controllo"

Tutta l’opposizione si è unita per presentare un ordine del giorno al prossimo Consiglio comunale, i cui chiede l’istituzione di una commissione di verifica sui costi del palazzetto dello sport. "L’am ...

I ricoveri salgono a 96 I guariti superano i positivi

I contagi sono 58, venti in meno rispetto a ieri, ma con tamponi ridotti Una vittima nel report della Regione: per l’ospedale risale ai giorni scorsi ...

Tutta l’opposizione si è unita per presentare un ordine del giorno al prossimo Consiglio comunale, i cui chiede l’istituzione di una commissione di verifica sui costi del palazzetto dello sport. "L’am ...I contagi sono 58, venti in meno rispetto a ieri, ma con tamponi ridotti Una vittima nel report della Regione: per l’ospedale risale ai giorni scorsi ...