Annamaria Testa: "L'infodemia è un pericolo della pandemia. Troppe voci, fake news e teorie complottiste" (Di sabato 21 novembre 2020) La pubblicità ai tempi del Covid. Campagne antipandemiche che dividono le opinioni del web tra chi le considera semplicemente geniali e chi invece mette in discussione le scelte fatte in un momento così delicato. Tra i più recenti l’invito a restare a casa da parte del ministero della salute francese che mostra un epilogo abbastanza drammatico, e lo spot del governo tedesco che punta invece sulla pigrizia dei più giovani per vincere la crisi. Senza andare troppo lontano, nella primissima fase del lockdown, sugli schermi delle tv delle case italiane durante l’habitué piccolo spazio pubblicità sventolavano bandiere tricolore con l’indimenticabile colonna sonora degli applausi dai balconi, e il messaggio che ha fatto il giro del mondo: resta a casa, insieme ce la faremo. Per capire a fondo il ruolo della pubblicità in una fase così particolare e provare ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) La pubblicità ai tempi del Covid. Campagne antipandemiche che dividono le opinioni del web tra chi le considera semplicemente geniali e chi invece mette in discussione le scelte fatte in un momento così delicato. Tra i più recenti l’invito a restare a casa da parte del ministerosalute francese che mostra un epilogo abbastanza drammatico, e lo spot del governo tedesco che punta invece sulla pigrizia dei più giovani per vincere la crisi. Senza andare troppo lontano, nella primissima fase del lockdown, sugli schermi delle tv delle case italiane durante l’habitué piccolo spazio pubblicità sventolavano bandiere tricolore con l’indimenticabile colonna sonora degli applausi dai balconi, e il messaggio che ha fatto il giro del mondo: resta a casa, insieme ce la faremo. Per capire a fondo il ruolopubblicità in una fase così particolare e provare ...

TOSADORIDANIELA : RT @saverio_64: @AnnaMariaDeFalc Annamaria fai passare un po' di tempo ..questo periodo ha mandato in crisi tutti sani e non sani ..ieri un… - saverio_64 : @AnnaMariaDeFalc Annamaria fai passare un po' di tempo ..questo periodo ha mandato in crisi tutti sani e non sani .… - Bruno7069404613 : RT @libribompiani: Loredana Lipperini presenta 'La notte si avvicina' con Annamaria Testa - annamaria_ff : @SalamidaFabio Sono fuori di testa - annamaria_ff : @pepdecr @NichiVendola Questo è un'altro che non sta bene con la testa. -