TommyMediagold : #Albenga: nasce un #numero per far fronte all’ #emergenza #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Albenga nasce

AlbengaCorsara News

“Non useremo la pandemia per trasformazioni spurie di vocazioni ospedaliere e riordino di reparti. Forse ci sarà bisogno di cambiamenti importanti nella sanità, ma non certo sulla base di trucchetti f ...Basterà parcheggiare e suonare il clacson per essere serviti. Ma per chi non è convivente potrebbero essere guai ...