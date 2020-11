Si è spenta la ragazza che su Facebook cantava dell'importanza del dono (Di venerdì 20 novembre 2020) Aspettava un nuovo cuore Ines Frassinetti la ragazza di 14 anni di Massignano. La ragazza è morta lo scorso 29 ottobre. Morta Ines Frassinetti, la 14enne che aspettava un cuore nuovo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Aspettava un nuovo cuore Ines Frassinetti ladi 14 anni di Massignano. Laè morta lo scorso 29 ottobre. Morta Ines Frassinetti, la 14enne che aspettava un cuore nuovo su Notizie.it.

Eveline90630041 : Ieri, all'ospedale di Guastalla, si è spenta una ragazza di 21 anni. Per Covid. Per lei, che non conoscevo, ma altri sì, son scese lacrime. - Ourstarrynight3 : @pastaIpesto io uguale... zero. praticamente per riuscire a studiare almeno qualcosa io e la mia ragazza stiamo stu… - CiaoKarol : Coronavirus. Addio alla giovane Martina Bonaretti, 21 anni, uccisa dal Covid: Il Coronavirus ha ucciso la giovane M… - cianuroinbocca : RT @edo_daniele: La vediamo distrutta, spenta, quasi invecchiata per tutta la premiere e poi su quella spiaggia Derek la chiama e lei è ete… - sttlGrcMrcDeath : RT @edo_daniele: La vediamo distrutta, spenta, quasi invecchiata per tutta la premiere e poi su quella spiaggia Derek la chiama e lei è ete… -

Ultime Notizie dalla rete : spenta ragazza Muore di Covid a 21 anni. "Funerale in streaming" ilGiornale.it Morta Ines Frassinetti, la 14enne che aspettava un cuore nuovo

La 14enne Ines Frassinetti non ce l'ha fatta. Il cuore e i polmoni che aspettava non sono arrivati in tempo. Su Facebook la sua canzone sul dono è virale.

"Come una regina aspetta il suo re": la canzone di Ines Frassinetti dedicata al dono del trapianto

Il video, pubblicato dal Juliette Romeo, la mamma di Ines Frassinetti, è dedicata a tutte le persone che aspettano un dono speciale, quello del trapianto.

La 14enne Ines Frassinetti non ce l'ha fatta. Il cuore e i polmoni che aspettava non sono arrivati in tempo. Su Facebook la sua canzone sul dono è virale.Il video, pubblicato dal Juliette Romeo, la mamma di Ines Frassinetti, è dedicata a tutte le persone che aspettano un dono speciale, quello del trapianto.