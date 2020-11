Scuole riaperte il 24? De Luca frena | “Probabilmente no | dipende da esito screening”

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso del suo intervento settimanale il presidente della Regione, Vincenzo De, si è soffermato in particolar modo sull’eventuale riapertura delleil prossimo 24 novembre facendo alcune precisazioni: “Abbiamo subordinato possibile apertura al 24fino alle media all’screening. Non apriremo nulla senza certezze sul dato epidemiologico. Manterremo una linea di rigore. Non voglio anticiparvi nulla ma possibile, anzi probabile, che non si riapra il 24”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NAPOLI – «Sarebbe un errore gravissimo riaprire ora le scuole e tornare alla didattica in presenza». Un monito che la sezione Campania della Federazione Italia dei Medici Pediatri indirizza all’Unità ...15:25:49 «In Campania non c’è nessuno che litiga, la Regione è concentrata sul lavoro. C’è solo un imbecille che litiga da solo che sta cercando di nascondere quello che non ha fatto in un anno. Per a ...