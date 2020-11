Salernitana-Reggiana, ufficiale il 3-0 a tavolino (Di venerdì 20 novembre 2020) Il giudice sportivo di serie B ha decretato il 3-0 a tavolino per la Salernitana nel match contro la Reggiana della sesta giornata, match non disputato il 31 ottobre per l'assenza della squadra ospite ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Il giudice sportivo di serie B ha decretato il 3-0 aper lanel match contro ladella sesta giornata, match non disputato il 31 ottobre per l'assenza della squadra ospite ...

zazoomblog : La sentenza su Salernitana-Reggiana un clamoroso assist per il Napoli - #sentenza #Salernitana-Reggiana - infoitsport : SALERNITANA -REGGIANA: oggi il verdetto del Giudice Sportivo. Le ultime - infoitsport : Calcio e Covid19, Salernitana-Reggiana: sconfitta a tavolino per i granata - infoitsport : Salernitana-Reggiana 3-0 a tavolino senza punto di penalizzazione - tuttopescara1 : Salernitana-Reggiana, confermata la vittoria a tavolino per i campani -