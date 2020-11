Rambo, Sylvester Stallone: “C’è un solo modo per farlo tornare” (Di venerdì 20 novembre 2020) La risposta di Sylvester Stallone sui social alla domanda di un fan sul possibile ritorno in scena di John Rambo lascia sperare per il futuro. Ecco la risposta di Sylvester Stallone sui social alla domanda di un fan sul possibile ritorno in scena di John Rambo, che l'attore italoamericano ha interpretato cinque volte al cinema, dal 1982 al 2019. La domanda sul ritorno del personaggio era tra i commenti di un post di Stallone su Instagram (uno screenshot di un articolo sulla sua nuova collaborazione con James Gunn), e il divo ha risposto così: "solo se si fa un prequel per lo streaming, altrimenti non se ne parla." Il divo non è sceso nei dettagli, ma la frase lascia intendere che ci sarebbe un'idea incentrata … Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020) La risposta disui social alla domanda di un fan sul possibile ritorno in scena di Johnlascia sperare per il futuro. Ecco la risposta disui social alla domanda di un fan sul possibile ritorno in scena di John, che l'attore italoamericano ha interpretato cinque volte al cinema, dal 1982 al 2019. La domanda sul ritorno del personaggio era tra i commenti di un post disu Instagram (uno screenshot di un articolo sulla sua nuova collaborazione con James Gunn), e il divo ha risposto così: "se si fa un prequel per lo streaming, altrimenti non se ne parla." Il divo non è sceso nei dettagli, ma la frase lascia intendere che ci sarebbe un'idea incentrata …

