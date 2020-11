PS5: il CEO di PlayStation si chiede se The Elder Scrolls 6 e Starfield arriveranno sulla console (Di venerdì 20 novembre 2020) Il CEO di PlayStation, è il primo a chiedersi se giochi come The Elder Scrolls 6 e Starfield arriveranno su PS5. Vediamo le dichiarazioni Tra i più grandi fatti della cronaca videoludica recente, indubbiamente, l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft è quello a spiccare maggiormente. Insomma, includere nella propria orbita la software house statunitense potrebbe portare portare a prospettive decisamente rosee per la casa di Redmond. Sul fronte Sony, al contrario, questo suddetto fatto crea interrogativi piuttosto importanti. Lo stesso CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha riferito che non vede l’ora di scoprire se titoli Bethesda come Starfield e The Elder Scrolls 6 verranno rilasciati su PS5. Jim Ryan: ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 20 novembre 2020) Il CEO di, è il primo arsi se giochi come The6 esu PS5. Vediamo le dichiarazioni Tra i più grandi fatti della cronaca videoludica recente, indubbiamente, l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft è quello a spiccare maggiormente. Insomma, includere nella propria orbita la software house statunitense potrebbe portare portare a prospettive decisamente rosee per la casa di Redmond. Sul fronte Sony, al contrario, questo suddetto fatto crea interrogativi piuttosto importanti. Lo stesso CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha riferito che non vede l’ora di scoprire se titoli Bethesda comee The6 verranno rilasciati su PS5. Jim Ryan: ...

Nextplayer_it : Il CEO di PlayStation non sa se Starfield o The Elder Scrolls VI usciranno su PS5 - zazoomblog : Ps5 appena uscita e già introvabile: il CEO della Sony spiega il perché - #appena #uscita #introvabile: #della - retrolukas79 : RT @Eurogamer_it: Fermi tutti! PS5 e PlayStation potrebbero avere il loro Xbox Game Pass! #PS5 #PlayStation #XboxGamePass - xbox_series : RT @RPGamer33410276: Starfield e The Elder Scrolls esclusive Xbox? Jim Ryan - CEO di PlayStation- . Non vedo l'ora di saperlo'.??Quando usci… - RPGamer33410276 : Starfield e The Elder Scrolls esclusive Xbox? Jim Ryan - CEO di PlayStation- . Non vedo l'ora di saperlo'.??Quando u… -