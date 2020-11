Perché la crisi etiope è un test per la Cina in Africa (Di venerdì 20 novembre 2020) Il network di ricerca panAfricano Afrobarometer ha pubblicato recentemente i risultati dello studio sull’influenza cinese in Africa nel biennio 2019-2020 e il risultato è che Pechino ha perso parte del suo appeal rispetto ai dati di cinque anni fa. In 15 dei diciotto Paesi in cui sono state condotte le interviste il modello di sviluppo offerto dagli Stati Uniti viene ritenuto migliore rispetto a quello diffuso dal Partito/Stato. L’influenza cinese viene comunque vista come positiva dal 60 per cento della popolazione, però perde cinque punti. La trappola del debito cinese è ritenuta come una possibilità certa da tutti i Paesi contattati (escluso il Lesotho) e solo il 2 per cento degli Africani ritiene utile imparare il mandarino come lingua del futuro (l’inglese è al 71 per cento). Il dato è ancora più interessante se si considera che ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 novembre 2020) Il network di ricerca panno Afrobarometer ha pubblicato recentemente i risultati dello studio sull’influenza cinese innel biennio 2019-2020 e il risultato è che Pechino ha perso parte del suo appeal rispetto ai dati di cinque anni fa. In 15 dei diciotto Paesi in cui sono state condotte le interviste il modello di sviluppo offerto dagli Stati Uniti viene ritenuto migliore rispetto a quello diffuso dal Partito/Stato. L’influenza cinese viene comunque vista come positiva dal 60 per cento della popolazione, però perde cinque punti. La trappola del debito cinese è ritenuta come una possibilità certa da tutti i Paesi contattati (escluso il Lesotho) e solo il 2 per cento deglini ritiene utile imparare il mandarino come lingua del futuro (l’inglese è al 71 per cento). Il dato è ancora più interessante se si considera che ...

