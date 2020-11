Mondo mezzo, definitive le confische a Carminati e Buzzi (Di venerdì 20 novembre 2020) (LaPresse) Diventano definitive le confische a carico dei protagonisti del 'Mondo di mezzo'. La guardia di finanza di Roma esegue le operazioni di confisca dei beni per circa 27 milioni di euro ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) (LaPresse) Diventanolea carico dei protagonisti del 'di'. La guardia di finanza di Roma esegue le operazioni di confisca dei beni per circa 27 milioni di euro ...

europainitalia : Alle mie figlie ho sempre detto che non ci sono 'lavori da uomini' e 'lavori da donne'. Oggi il mondo è in mezzo a… - repubblica : Mondo di mezzo, confiscati beni per 27 milioni a Buzzi e Carminati. Ci sono ville e opere d'arte - gaia_chinnici : RT @xj_hutch: quando si parla di piaghe sociali legate al mondo femminile in genere gli uomini mettono in mezzo cose tipo : per gli uomini… - OmbraDuca : RT @ettorick: @gaiatortora A me fa schifo tutta la destra da Salvini a Meloni alla presidente del Senato che dovrebbe vergognarsi mai visto… - TasciaDe : @chae_kiara A punto a Giuliano si è capito che nn gli piace dayane figurati ora quanti problemi farà Rosalinda star… -