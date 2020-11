“Mi sono dimenticato delle distanze sociali”, la gaffe di Alfonso Signorini a pochi minuti dalla diretta (Di venerdì 20 novembre 2020) Grande Fratello Vip, che gaffe per Alfonso Signorini in diretta, zero distanziamento per guardare il lato b di Antonella Elia. Cosa è successo. Tutto è pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, concorrenti potrebbero scoprire in diretta che il programma verrà prolungato di ben due mesi. Una rivelazione questa che potrebbe scatenare reazioni davvero incredibili. Protagonista indiscussa di questa puntata sarà tuttavia Selvaggia Roma, la giovane influencer ha portato una ventata d’aria fresca nella casa e ha smosso non poco gli equilibri della coppia di “amici speciali”, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. In particolar modo quest’ultima ha avuto numerose liti con Selvaggia in questa settimana e sembra proprio che tra di loro non si riesca a trovare un punto di ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) Grande Fratello Vip, cheperin, zero distanziamento per guardare il lato b di Antonella Elia. Cosa è successo. Tutto è pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, concorrenti potrebbero scoprire inche il programma verrà prolungato di ben due mesi. Una rivelazione questa che potrebbe scatenare reazioni davvero incredibili. Protagonista indiscussa di questa puntata sarà tuttavia Selvaggia Roma, la giovane influencer ha portato una ventata d’aria fresca nella casa e ha smosso non poco gli equilibri della coppia di “amici speciali”, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. In particolar modo quest’ultima ha avuto numerose liti con Selvaggia in questa settimana e sembra proprio che tra di loro non si riesca a trovare un punto di ...

