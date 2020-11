LIVE – MotoGP, GP Portogallo Portimao 2020: le prove libere 2 (DIRETTA) (Di venerdì 20 novembre 2020) La DIRETTA LIVE scritta delle prove libere 2 al Gran Premio del Portogallo, valevole per il quattordicesimo e ultimo appuntamento della stagione 2020 di MotoGP. Dopo la prima sessione mattutina, i piloti tornano in pista sul circuito di Portomao per le FP2, in programma alle ore 14:00. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP del Portogallo con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Lascritta delle2 al Gran Premio del, valevole per il quattordicesimo e ultimo appuntamento della stagionedi. Dopo la prima sessione mattutina, i piloti tornano in pista sul circuito di Portomao per le FP2, in programma alle ore 14:00. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP delcon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

SkySportMotoGP : A Portimao inizia l'ultimo weekend del Motomondiale 2020: tutti gli aggiornamenti dalla conferenza stampa… - Vanganel : RT @gponedotcom: LIVE FP1 Portimao MotoGP: cronaca diretta minuto per minuto: La MotoGP debutta sul tracciato portoghese e le sessioni di l… - gponedotcom : LIVE FP1 Portimao MotoGP: cronaca diretta minuto per minuto: La MotoGP debutta sul tracciato portoghese e le sessio… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Portogallo DIRETTA: prove libere in tempo reale Portimao può riservare sorprese - #MotoGP… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: A Portimao inizia l'ultimo weekend del Motomondiale 2020: tutti gli aggiornamenti dalla conferenza stampa #PortugueseGP… -