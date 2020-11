GTA Online: in arrivo il 15 dicembre The Cayo Perico Heist (Di venerdì 20 novembre 2020) Sei pronto a superare i tuoi limiti? Hai fatto evadere una spia dal Bolingbroke Penitentiary. Hai salvato il mondo da un miliardario megalomane dell’industria tecnologica. Hai svaligiato un casinò. Ora è il momento di conquistare un’intera isola! Preparati a infiltrarti nel complesso di un’isola remota appartenente a uno dei più noti trafficanti di droga del mondo nell’aggiornamento di Grand Theft Auto Online più grande, più audace e più frenetico di sempre: The Cayo Perico Heist. Sarai tu a dover decidere come entrare a Cayo Perico, una delle isole private più impenetrabili: evita le guardie armate fino ai denti o neutralizzale e dattela a gambe dopo aver arraffato del prezioso bottino, oltre a opere d’arte, oro o soldi sporchi. Prendine più che puoi! Scegli i tuoi strumenti. ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 20 novembre 2020) Sei pronto a superare i tuoi limiti? Hai fatto evadere una spia dal Bolingbroke Penitentiary. Hai salvato il mondo da un miliardario megalomane dell’industria tecnologica. Hai svaligiato un casinò. Ora è il momento di conquistare un’intera isola! Preparati a infiltrarti nel complesso di un’isola remota appartenente a uno dei più noti trafficanti di droga del mondo nell’aggiornamento di Grand Theft Autopiù grande, più audace e più frenetico di sempre: The. Sarai tu a dover decidere come entrare a, una delle isole private più impenetrabili: evita le guardie armate fino ai denti o neutralizzale e dattela a gambe dopo aver arraffato del prezioso bottino, oltre a opere d’arte, oro o soldi sporchi. Prendine più che puoi! Scegli i tuoi strumenti. ...

JohnM90GTA : RT @RockstarItalyIt: Il nuovo aggiornamento The Cayo Perico Heist, in arrivo il 15 Dicembre in #GTAOnline ?? Trailer, Screenshot, Dettagli… - RockstarItalyIt : Il nuovo aggiornamento The Cayo Perico Heist, in arrivo il 15 Dicembre in #GTAOnline ?? Trailer, Screenshot, Dettag… - Eurogamer_it : In arrivo su #GTAOnline il nuovo aggiornamento 'Cayo Perico Heist'. - Leggenda88 : ?? on @YouTube: 15 Dicembre NUOVO DLC UFFICIALE - ANALISI COMPLETA GTA ONLINE ITA - GrayFox54412177 : RT @CaroleQuintaine: GTA Online : UNE SUPER ANNONCE ?? The Cayo Perico ! TRAILER + infos -