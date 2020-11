Golf: Robert Streb guida a metà RSM Classic 2020 davanti a Camilo Villegas. Tagliati Sungjae Im e altri big (Di sabato 21 novembre 2020) Si è concluso da poco il secondo giro dell’RSM Classic, torneo facente parte del calendario 2020-2021 del PGA Tour. A sorprendere tutti, per il momento, è l’americano Robert Streb, che ha un rapporto speciale con questo torneo: nel 2014, quando si chiamava McGladrey Classic, infatti, fu proprio questo l’unico suo successo sul tour americano in carriera. Il trentatreenne dell’Oklahoma, settimo al PGA Championship nel 2016, si trova al comando con uno score di -14, dopo che ieri era al terzo posto. Splendide le sue seconde 18 buche, completate nove colpi sotto il par (dunque 63, con soli birdie), una delle due migliori performance di giornata. Al secondo posto il colombiano Camilo Villegas (unico non a stelle e strisce dei primi cinque): il trentottenne ex numero 7 del ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Si è concluso da poco il secondo giro dell’RSM, torneo facente parte del calendario-2021 del PGA Tour. A sorprendere tutti, per il momento, è l’americano, che ha un rapporto speciale con questo torneo: nel 2014, quando si chiamava McGladrey, infatti, fu proprio questo l’unico suo successo sul tour americano in carriera. Il trentatreenne dell’Oklahoma, settimo al PGA Championship nel 2016, si trova al comando con uno score di -14, dopo che ieri era al terzo posto. Splendide le sue seconde 18 buche, completate nove colpi sotto il par (dunque 63, con soli birdie), una delle due migliori performance di giornata. Al secondo posto il colombiano(unico non a stelle e strisce dei primi cinque): il trentottenne ex numero 7 del ...

