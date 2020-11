GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci affonda Pierpaolo Pretelli: “Briatore ha le pall*, lui no!” (Di venerdì 20 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha lamentato a gran voce che Pierpaolo Pretelli non ha gli attributi, a differenza del suo ex marito Flavio Briatore, questo in una confidenza fatta nella Casa del Gf vip ai suoi coinquilini nella Casa. Il tutto è accaduto a poche ore dalla ventesima puntata del reality, che andrà in onda questo venerdì 20 novembre 2020 su Canale 5. Sono volate parole durissime, quindi, da parte di Elisabetta e nei riguardi del suo pretendente e coinquilino, a margine del comportamento diplomatico assunto da lui quando Selvaggia Roma ha tacciato la showgirl di falsità nei riguardi di Pierpaolo parlando proprio al diretto interessato. Elisabetta ha origliato la conversazione incriminata dei due gieffini, per poi dare libero sfogo alla sua ira, anche contro ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 20 novembre 2020)ha lamentato a gran voce chenon ha gli attributi, a differenza del suo ex marito Flavio Briatore, questo in una confidenza fatta nella Casa del Gf vip ai suoi coinquilini nella Casa. Il tutto è accaduto a poche ore dalla ventesima puntata del reality, che andrà in onda questo venerdì 20 novembre 2020 su Canale 5. Sono volate parole durissime, quindi, da parte die nei riguardi del suo pretendente e coinquilino, a margine del comportamento diplomatico assunto da lui quando Selvaggia Roma ha tacciato la showgirl di falsità nei riguardi diparlando proprio al diretto interessato.ha origliato la conversazione incriminata dei due gieffini, per poi dare libero sfogo alla sua ira, anche contro ...

