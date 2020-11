Francesco Chiofalo ex fidanzato Selvaggia Roma: il clima si infiamma (Di venerdì 20 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tante sono le critiche rivolte alla concorrente del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma. Francesco Chiofalo accende la bufera sull’ex fidanzata. Francesco Chiofalo, l’ex ragazzo di Selvaggia Roma e concorrente dell’edizione del 2017 di Temptation Island, racconta la sua verità sull’ex fidanzata. Ormai la partecipazione dell’influencer al Grande Fratello Vip ha messo Selvaggia sotto tutti i Leggi su youmovies (Di venerdì 20 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tante sono le critiche rivolte alla concorrente del Grande Fratello Vip,accende la bufera sull’ex fidanzata., l’ex ragazzo die concorrente dell’edizione del 2017 di Temptation Island, racconta la sua verità sull’ex fidanzata. Ormai la partecipazione dell’influencer al Grande Fratello Vip ha messosotto tutti i

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP che con l'entrata di Selvaggia Roma possono già inserire in scaletta gli scontri con Eliana M… - juliet_hall : Comunque meglio essere conosciuta come ex di Briatore che come ex di Francesco Chiofalo. Così per dire. #gfvip - Resili3nt2 : Perché le brasiliane stanno parlando di Dayane e Selvaggia? Amiche, Selvaggia stava con Lenticchio look up Francesc… - matteoduranti10 : Che poi l’ex di Selvaggia Francesco Chiofalo “Lenticchio” l’ha abbondantemente sputtanata Selvaggia nella puntata d… - congita1008 : Ma ora parlando tra noi (cit) ma chi se la prenderebbe per delle parole uscite dalla bocca di Selvaggia Roma? L’ex… -