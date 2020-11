Formula 1, obiettivo Mondiale a 24 gare nei prossimi anni (Di venerdì 20 novembre 2020) Un Mondiale a ventiquattro gare. È questo l’obiettivo a medio termine fissato dalla Formula 1 in vista dei prossimi anni. Lo ha affermato l’ad della F1 Chase Carey in una video conferenza: “Ci aspettiamo di muoverci verso un calendario con 24 gare nei prossimi anni“. Secondo Carey alcuni Gran Premi si alterneranno in futuro creando una maggiore varietà negli eventi anche se le partnership a lungo termine con gli organizzatori dovrebbero rimanere una priorità. Già nella stagione 2021 il Circus raggiungerà il record di 23 gare e nonostante la pandemia Carey si aspetta di avere fan sugli spalti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Una ventiquattro. È questo l’a medio termine fissato dalla1 in vista dei. Lo ha affermato l’ad della F1 Chase Carey in una video conferenza: “Ci aspettiamo di muoverci verso un calendario con 24nei“. Secondo Carey alcuni Gran Premi si alterneranno in futuro creando una maggiore varietà negli eventi anche se le partnership a lungo termine con gli organizzatori dovrebbero rimanere una priorità. Già nella stagione 2021 il Circus raggiungerà il record di 23e nonostante la pandemia Carey si aspetta di avere fan sugli spalti. SportFace.

sportface2016 : #F1 | Obiettivo Mondiale a 24 gare nei prossimi anni - FormulaPassion : #F1 | #Silverstone: il governo britannico stanzierà prestiti e contributi a fondo perduto per 300 milioni di… - StefanoDeBened : La salute viene prima di tutto.E,dunque,produzione non interrotta,ma sei ore di lavoro(al posto di otto)a stipendio… - Giusepp07112089 : Studio, lavoro, matrimonii, proliferazioni, distrazioni, divertimenti, ci fanno distogliere dall'obiettivo fondamen… - napolista : La FIFA lavora a un VAR 'light' per usarlo in tutte le serie L’obiettivo è trovare una formula più economica per po… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula obiettivo Sette Camara rimane alla Dragon per la Formula E 2020/2021 Motorsport IT Sticchi Damiani rieletto alla guida dell'ACI, obiettivo due GP in Italia nel 2021

L'obiettivo del promoter Formula Imola e della Regione Emilia Romagna è di confermare il GP anche nel 2021, un impegno sul quale Sticchi Damiani ha confermato la posizione dell'ACI in occasione della ...

La formula vincente nelle gare automobilistiche

Le corse automobilistiche sono da sempre terreno fertile per la ricerca e lo sviluppo applicato, perché le scuderie sono continuamente impegnate nel tentativo di erodere preziose frazioni di se ...

L'obiettivo del promoter Formula Imola e della Regione Emilia Romagna è di confermare il GP anche nel 2021, un impegno sul quale Sticchi Damiani ha confermato la posizione dell'ACI in occasione della ...Le corse automobilistiche sono da sempre terreno fertile per la ricerca e lo sviluppo applicato, perché le scuderie sono continuamente impegnate nel tentativo di erodere preziose frazioni di se ...