(Di venerdì 20 novembre 2020) “Nell’ultimal’Rt èallaprecedente. Nella giornata di oggi saranno presentati nuovi dati. Il nostro auspicio, e la nostra opinione, è che il dato sull’Rt, quindi di diffusione delnel nostro Paese, grazie alle misure adottate dalle Regioni e dal governo nazionale, tende ancora a essere in una fase decrescente“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenuto a all’incontro ‘Unione europea alla sfida del Covid 19’, in corso online. “L’auspicio è che questo ci porterà nel giro di qualchea poter avere reazioni e conseguenze positive sui nostri presidi ospedalieri e sanitari, che vivono ancora una stagione di altissima pressione”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

mister_ricci : #UltimOra Il ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza. Restano #zonerosse: Calabria #Piemonte Lombardia V… - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, il #Piemonte rimane zona rossa. Il Ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza… - lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Speranza: “Misure restrittive funzionano, l’indice di contagio è sceso rispetto a una settimana fa” https… - malatinvisibili : Coronavirus, le notizie sul Covid, Speranza firma nuova ordinanza: rinnovate misure per le regioni rosse e arancion… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante il webinar 'L'Unione europea alla sfida del Covid-19'. "I dati che iniziamo a ricevere lasciano intravedere la luce in fondo al tunnel ma ...per arrivare ad attivare l’8 dicembre da 170 a un massimo di 191 posti letto low care destinati a pazienti affetti da coronavirus. Giani è tornato ieri a Prato per un sopralluogo sul cantiere che alla ...