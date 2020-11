Catania, Reginaldo: “Daremo filo da torcere a tutti. Non siamo inferiori a Teramo, Ternana e Bari” (Di venerdì 20 novembre 2020) Parola a Reginaldo.Il Catania torna a vincere al "Cibali" e lo fa battendo 2-1 la Vibonese nel recupero dell'ottava giornata di campionato di Serie C. Risultato che rilancia le ambizioni di classifica della compagine etnea, che vola così al 9° posto agganciando il Palermo e la compagine calabrese. Lo sa bene l'attaccante rossazzurro Reginaldo che, intervenuto nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’ - su Telecolor, si è soffermato sul momento vissuto dalla sua squadra esaltando il potenziale del Catania. “Abbiamo l’organico rinnovato quasi per intero, ho sempre pensato che ci vuole tempo. La società ha effettuato acquisti importanti, abbiamo anche fatto i conti con diversi infortunti, non potendo lavorare mai con tutto il gruppo a disposizione. Ma devo dire che la squadra si è comportata benissimo nonostante i ... Leggi su mediagol (Di venerdì 20 novembre 2020) Parola a.Iltorna a vincere al "Cibali" e lo fa battendo 2-1 la Vibonese nel recupero dell'ottava giornata di campionato di Serie C. Risultato che rilancia le ambizioni di classifica della compagine etnea, che vola così al 9° posto agganciando il Palermo e la compagine calabrese. Lo sa bene l'attaccante rossazzurroche, intervenuto nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’ - su Telecolor, si è soffermato sul momento vissuto dalla sua squadra esaltando il potenziale del. “Abbiamo l’organico rinnovato quasi per intero, ho sempre pensato che ci vuole tempo. La società ha effettuato acquisti importanti, abbiamo anche fatto i conti con diversi infortunti, non potendo lavorare mai con tutto il gruppo a disposizione. Ma devo dire che la squadra si è comportata benissimo nonostante i ...

