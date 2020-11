Black Friday sì, ma dopo il lockdown: in Francia Amazon accetta di rimandarlo di una settimana. Perché non farlo anche in Italia? (Di venerdì 20 novembre 2020) Sconti in Francia rinviati a dopo il lockdown. A causa delle condizioni imposte dal Coronavirus, Amazon ha accettato di rimandare di una settimana il Black Friday, la giornata mondiale dedicata alle compere a ribasso in vista delle feste natalizie. L’evento commerciale si farà dunque dal 4 dicembre, e non dal 27 al 29 novembre, come previsto all’inizio. La decisione arriva a seguito delle dichiarazioni di numerosi commercianti, che avevano già chiesto di posticipare il Venerdì Nero di 7 giorni per evitare penalizzazioni. Il presidente Emmanuel Macron aveva disposto la chiusura nazionale per quattro settimane a partire dal 30 ottobre, e tra le attività chiuse fino a dicembre ci sono gli esercizi commerciali di beni non essenziali. Alla proposta ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) Sconti inrinviati ail. A causa delle condizioni imposte dal Coronavirus,hato di rimandare di unail, la giornata mondiale dedicata alle compere a ribasso in vista delle feste natalizie. L’evento commerciale si farà dunque dal 4 dicembre, e non dal 27 al 29 novembre, come previsto all’inizio. La decisione arriva a seguito delle dichiarazioni di numerosi commercianti, che avevano già chiesto di posticipare il Venerdì Nero di 7 giorni per evitare penalizzazioni. Il presidente Emmanuel Macron aveva disposto la chiusura nazionale per quattro settimane a partire dal 30 ottobre, e tra le attività chiuse fino a dicembre ci sono gli esercizi commerciali di beni non essenziali. Alla proposta ...

