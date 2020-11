Biden compie 78 anni | è il presidente USA più anziano della storia

(Di venerdì 20 novembre 2020) Joeeletto degli Stati Uniti d’America,oggi 78. In attesa che Donald Trump alzi definitivamente bandiera bianca, l’esponente dem sarà il piùinquilino nellaCasa Bianca. Il record precedente era detenuto da Ronald Reagan, che nel 1989 ha concluso il suo mandato a 77e 349 giorni.

Il ministro degli Esteri Zarif apre alla diplomazia con la nuova amministrazione Usa. Egli definisce il presidente eletto un "esperto di lungo corso” in politica estera, che può cancellare tutte le ...Donald Trump è sempre più solo nella sua battaglia legale per vedere ribaltato il risultato delle ultime presidenziali statunitensi che hanno visto trionfare Joe Biden. Scende in ...